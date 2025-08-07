日本信息库

厚生劳动省的人口动态统计显示，2024年全年出生人数为686061人，首次跌破70万人。在少子化、核心家庭化问题不断发展的背景下，对于育儿人士来说，人工智能（AI）正在逐渐变成一种可以轻松交流，随时依靠的对象。

咨询对象是AI？

运营育儿支援网站的Baby Calendar公司（东京都涩谷区）于5月下旬针对564名家中孩子未满18岁的家长实施了关于“育儿和使用AI”实际情况的调查。

当被问及“育儿过程中是否会使用AI或AI软件”时，受访者中“使用过AI”的251人有25.5%表示“经常使用”，41.0%表示“偶尔使用”。

关于在育儿过程中使用AI最多的方法，42.7%的受访者选择了“咨询育儿过程中的困扰”。具体而言，较多的是向AI咨询教养和生长发育等难以对外人启齿的困扰，以及“第一反抗期(*1)的应对方法”等家庭中难以解决的烦恼。

在“育儿记录和生活节奏管理”（37.6%）方面，让AI通过育儿记录来预测情绪容易变得不好的时间段；在“儿童身体状况咨询”（33.5%）方面，向AI询问发烧时的应对措施等。在很多情况下，AI被用来辅助家长进行日常判断。

关于在育儿过程中使用AI的好处，选择“马上就获得了相关知识”的受访者最多，占比达49.5%，其他还有“不至于独自面对问题”“在晚上及零碎时间都可以寻求帮助”“询问了无法向别人询问的事情”等，可以看出AI在减轻精神负担方面发挥了作用。诸如“在情绪低落的时候它会夸奖自己，可以提升自我肯定感”之类，因AI而得到心灵救赎的情况也比较多。

