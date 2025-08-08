六成领取“低保金”的日本人感到“愧疚”

日本信息库

生活保护（低保——译注）被视为由《宪法》保障的生存权的“最后一道安全网”，而牵扯到违规领取和自我责任论，动辄就会成为众矢之的。许多领取低保金的人感觉“愧疚”或“羞耻”。

向生活窘困人群提供廉价智能手机服务的Ala-link公司（东京都丰岛区）5月针对使用公司推出的“人皆可用手机”服务且领取低保金的用户实施了一次意识调查，共收到552份回答。

关于领取低保金一事，60.7%的受访者表示感到“愧疚却无可奈何”。还有12.1%表示感到“羞耻”，只有21.4%认为这是“理所当然的权利”。

由于经济困难而放弃了“摄取充足食物”的受访者比例达到了67.2%。尽管大量食物遭到废弃，食品浪费成为一大社会问题，但与之形成对照的是，现实中还存在着食不果腹的贫困群体，还有46.9%的受访者放弃了如今已成为社会生活必需品的“手机、签约和保号”。

在自由回答栏中，“因为有人违规领取低保金，导致自己也脸上无光”这种抱怨之声比较突出。

在“抨击低保”的社会风潮下，“向朋友说过”和“向家人说过”自己在领取低保金的受访者比例各占41.5%，均不到半数，还有26.4%表示“没有对任何人说过”。同时，超过九成受访者表示“曾感觉缺少在真正遇到困难时可以为自己提供帮助的制度和人员”，可见他们置身于贫困和孤立无援的双重困境之中。

