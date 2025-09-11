通胀浪潮波及公寓维修公积金和管理费

日本信息库

随着建筑材料和人工费的飙升，公寓价格持续上涨，并且公寓的维修公积金和管理费的负担也在一点一点地加重。

房地产信息服务企业LIFULL（东京都千代田区）计算了2010年、2015年、2020年、2025年公司信息杂志上刊登的房龄11到20年的二手公寓维修公积金和管理费（按60平米换算月度金额）的平均值。

一都三县（指东京都及其周边的神奈川县、千叶县和埼玉县——译注）的公寓维修公积金均呈渐增之势。2025年的月度金额较2010年上升了大约4000到5000日元。而管理费方面，2010年最高，2015年大幅下降，之后再次转为上涨趋势。

比如，2010年东京都的公寓维修公积金和管理费合计为22395日元，2025年为28748日元，上涨了近5000日元。作为房贷之外的每月负担，必须事先做好心理准备。

从不同房龄的差距来看（图表只反映东京都和神奈川县），东京、神奈川县和埼玉县房龄超过11年的公寓维修公积金在12000日元以上，东京房龄15年的公寓维修公积金超过14000日元。管理费方面，一都三县都是房龄在0到5年以内的公寓管理费最高，东京为19182日元，接近2万日元。

LIFULL相关人士警示说：“在购买公寓时，人们往往只关注房屋本身的价格，但如果不确认作为运营成本的维修公积金和管理费，就会承受意想不到的负担。”

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。