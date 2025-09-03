2023年日本水产品产值达到16853亿日元

日本信息库

近日公布的2024年《水产白皮书》显示，2023年日本水产品产值同比增长5%至1.7万亿日元左右。全球鱼粉价格飙升，导致沙丁鱼类价格上涨至近20年来的最高水平。

海洋渔业产值为9534亿日元，同比增长4%。海洋养殖业因海苔价格上涨，产值同比增长10%至5956亿日元。内陆淡水渔业和养殖业产值同比减少3%至1363亿日元。从水产品的产量来看，同比减少2%至383万吨，仅相当于1984年峰值（1282万吨）的大约三成。

若单看（海洋和淡水）养殖业，其产量约为88万吨，占水产品整体产量的23%；但其产值达到7169亿日元，占到整体的43%。

2023年食用鱼类的自给率（概算值）为54%，同比下降了2个百分点。1964年的历史峰值为113%，长期以来呈持续下降趋势。人均食用鱼类消费量同比减少0.1公斤至21.4公斤（概算值）。2001年的历史峰值为40.2公斤。“疏远鱼类”的倾向持续了超过20年时间。

中国的进口禁令导致出口额大幅减少

2024年水产进口量（以产品重量为标准）为216万吨，和上一年持平，进口额同比增长2.2%至20613亿日元。主要进口来源地是中国、智利、美国等；品类方面，鲑鱼、鳟鱼、虾、鲣鱼、金枪鱼类等的进口额较大。

2024年水产出口量同比下降5.5%至45万吨，出口额同比减少7.5%至3609亿日元。自2023年福岛核电站的核污处理水开始排海以后，受进口禁令影响，面向中国大陆的出口基本中断。主要出口目的地是中国香港、美国和中国台湾。品类方面，扇贝、鰤鱼、珍珠的出口额较大。

海水温度上升，秋刀鱼、枪乌贼等歉收

此次发布的《水产白皮书》，就海水温度上升和洋流变化等气候变化对水产业带来的影响进行了专题介绍。近年来，秋刀鱼、枪乌贼和鲑鱼歉收，三者的渔获量合计由2014年的548000吨锐减五分之四至2023年的107000吨。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。