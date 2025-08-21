年轻人献血减少，血库依靠老年献血“回头客”支撑

日本信息库

日本赤十字社（红十字会——译注）每年实施“20岁献血”活动，长期号召年轻人群积极献血，但在少子老龄化问题日趋严峻的背景下，年轻人群献血减少，对老年献血者的依赖度提高。

献血也受到了少子化问题影响

日本赤十字社的统计显示，2024年全国献血人数同比减少0.4%至4987309人。总献血量同比微增0.3%至2242839升，与上一年度基本持平。

各年龄段的献血人数（人次）

16到19岁：212373人

20到29岁：661991人

30到39岁：707258人

40到49岁：1088975人

50到59岁：157397人

60到69岁：746315人

观察1994年以来各年龄段献血人数的变化可以发现，50到69岁的老年献血者人数呈单边增加趋势；而截至上世纪90年代，一直都是献血主力军的20到29岁人群，则呈现长期渐减趋势。30到39岁人群和40到49岁人群的献血人数分别在2010年以后和2020年以后转为整体减少状态。

除了少子老龄化的影响外，以新冠疫情为转折，赤十字会减少了派往企业和购物中心等地的献血车。同时，即使实施企业和团体献血活动，由于远程办公模式已经落地生根，已经很难像以前那样召集到足够多的支持者。

输血用血液制剂和从血液中提取特定蛋白质制成的血浆分离制剂，多数都被用于老年人的医疗中。由于少子老龄化的人口结构无法轻易改变，因此为了支撑老年人的医疗，如何确保年轻人群配合献血已成为一个紧迫课题。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。