日本三成受访企业曾遭受攻击

近日一份调查显示，32%的日本企业曾遭受过网络攻击。

针对大企业的攻击突出

调查企业帝国数据库公司（东京）2025年5月针对全国26389家公司实施网络问卷调查，结果显示，约三成受访企业遭受过网络攻击。此次共收到10645份有效回答。

52.4%的企业表示“没有受到过”网络攻击，15.6%表示“不知道”是否受到过攻击。从规模大小来看，大型企业中受到攻击的企业最多，占比达41.9%，中型企业的该比例为30.3%，小型企业为28.1%。

针对一年以内受到网络攻击的企业，当被询问具体时间时，表示“一个月以内受到过（含可能受到过）”的整体占比为6.7%；但这一期间中型企业的该比例为6.9%，小型企业为7.9%。由此帝国数据库相关人士指出，中小型企业遭受攻击的风险近期在快速上升”。

