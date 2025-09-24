空中漫步景点排行榜，恐高人士勿看！

日本信息库

Recruit运营的旅行信息网站“Jalan News”针对“可以体验高空散步的旅游景点”实施了一次问卷调查。虽然有那么一点吓人，但只要鼓起勇气迈出一步，就能获得到在日常生活中无法体会的畅爽快感？！

第1位 明石海峡大桥塔顶体验Bridge World（兵库县）

这是连接本州与淡路岛的全球最大吊桥，全长3911米。在管理该桥的本州四国连络高速公路公司实施的“明石海峡大桥塔顶体验Bridge World”项目中，可以登上平时不允许进入的大桥主塔，从距离海面大约300米的高度体验360度全景视角。（限定人数预约制。详细信息，请查看Bridge World。）



图片：PIXTA

第2位 三岛Sky Walk（静冈县三岛市）

游客可以从全长400米的吊桥上尽情领略富士山和骏河湾的壮阔全景！（收费和开放时间等详细信息，请查看三岛Sky Walk网站。）



图片：PIXTA

第3位 梦之吊桥（静冈县川根本町）

位于静冈县最北部南阿尔卑斯入口处的寸又峡之上的吊桥下方，有一片呈现宝石般的梦幻绿色，充满神秘氛围的湖泊。（通行时间和散步所需时间等详细信息，请查看寸又峡温泉网站。）



图片：PIXTA

第4位 琵琶湖Valley Zipline Adventure（滋贺县大津市）

这个位于琵琶湖畔海拔1100米处的休闲景点，提供深受欢迎的高空滑索类的户外体验项目，在布设于树林中的缆绳上，游客可以乘上滑车，体验“空中飞人”般的飒爽滑行。放声大喊也会觉得心情畅快！（收费和时间等详细信息，请查看琵琶湖valley网站。）



图片：Recruit

第5位 梅田蓝天大厦 空中庭园展望台（大阪市）

在这个展望台，除了大阪的城市景色外，天气晴朗的时候，你还可以将六甲山和远处的淡路岛尽收眼底。（收费和时间等详细信息，请查看梅田蓝天大厦网站。）



图片：PIXTA

相关报道

（图片集）“梅田蓝天大厦＆空中庭园”

第6位 函馆山索道（北海道函馆市）

这是从海拔334米的“函馆山”开始的大约3分钟的空中漫步。游客可以欣赏市区、大海和山峰的美景，同时也适合观赏夜景。（运行时间和收费等详细信息，请查看函馆山索道网站。）



图片：PIXTA

第7位 立山索道（富山县立山町）

登上这座“会动的展望台”，你可以在空中漫步过程中欣赏立山黑部壮美的自然景色。出于景观和环保的考虑，采用单跨索道方式，起点和终点之间没有任何支柱，仅用缆绳运载游客缆车，可以欣赏360度全景。（运行时间和收费等详细信息，请查看立山索道网站。）



图片：PIXTA

第8位 SHIBUYA SKY

站在东京涩谷站正上方将国际大都市的全景一览无余。天气晴朗的日子可以体验到仿佛要飞向天空般的爽快感，夜晚则可以沉浸在浪漫的夜景之中。（营业时间和收费等详细信息，请查看SHIBUYA SKY网站。）



图片：nippon.com日本网

相关报道

SHIBUYA SKY：从229米高空俯瞰东京美景

第9位 龙神大吊桥（茨城县常陆太田市）

这座架在距离龙神水库湖面100米高上空的大吊桥，桥长375米，是日本最长的人行专用吊桥。绿意盎然的夏季自不待言，溪谷被红叶浸染的秋季也不可错过。（收费和营业时间等详细信息，请查看龙神大吊桥网站。）



图片：PIXTA

第10位 神户港塔 塔顶观景台

这是高108米的神户地标建筑。2024年新设的塔顶观景台是一个360度玻璃围栏的开放空间，可以环顾港口和城市街景。（营业时间和收费等详细信息，请查看神户港塔网站。）



图片：PIXTA

标题图片：静冈县寸又峡的“梦之大吊桥”（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。