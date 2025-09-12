日本快递的二次投递率约为8.4%

日本信息库

在驾驶人员短缺现象日益加剧的背景下，快递的二次投递已被视为一个重大社会问题。国土交通省4月实施的样本调查显示，二次投递率大约为8.4%。虽然呈现减少倾向，但要达到“2025年度二次投递率降至7.5%”的政府目标依然存在一定难度。

国土交通省每年4月和10月分别实施一次该调查。以6家大型快递公司为基准，统计各营业网点一个月内处理的货物总量。此次调查对象总数大约为310万件快递，其中26万余件进行了二次投递。

二次投递比例较上一年10月调查减少了0.6个百分点。城市地区二次投递率为9.3%（减少0.8个百分点），城市近郊为7.9%（减少0.5个百分点），地方城镇为7.0%（减少1.1个百分点），整体上均有所改善。

二次投递率的变化情况如下图所示。2018年和2019年高达15%到16%，新冠疫情期间的2020年4月调查时，由于大批民众减少外出，二次投递率骤降至8.5%。之后随着“代收点投递”等多样化收货方式的普及，二次投递率继续呈现缓慢下降趋势。

除2008年雷曼危机等特殊时期外，日本国内快递业务量基本一直在增长，国土交通省发布的数据显示，2023年快递业务量为50.07亿件，和上一年基本持平。

日本国土交通省在《综合物流对策大纲》中设定了2025年度二次投递率降至7.5%的目标。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。