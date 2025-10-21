拉面已成日本国民美食！？年轻一代更易接受高价

日本信息库

如今，不仅是讲究特色的拉面专营店不断增加，拉面爱好者也在向深度的专业化群体发展。拉面再也不是简单的快餐食品，它已经作为一个餐饮类别确立了自己的稳固地位。

日本的“国民美食”？

运营餐饮信息网站的Gurunavi针对会员实施的问卷调查显示，整体上85.1%的受访者表示“喜欢”或“比较喜欢”拉面，可以看出拉面受到了广泛的喜爱。尤其是在30多岁的女性和50多岁的男性受访者中，支持率更是高达96%。调查于6月中旬实施，收到1300名20到69岁民众的回答。

关于吃拉面的频率，近半数（49.6%）受访者表示“每月一次以上”。可见许多人一段时间不吃就会嘴馋。尤其是50多岁男性，“每月一次以上”的比例超过六成，或可谓是“深爱拉面”的一代人。

关于拉面的合理价格，选择“800到900日元”的受访者最多，占比为31.5%，其次是“700到800日元”（24.8%），整体上九成受访者认为应该在1000日元以下。20到20岁受访者中，19.7%选择了“1000日元以上”，对高价拉面的接受度较高。

关于可以为一碗拉面支付的金额上限，整体上57.7%的受访者选择了“1000日元以下”，20到29岁受访者正好相反，58.4%选择了“1000日元以上”。似乎在年轻人认知中，拉面已是一种独立的餐食种类，而非“廉价便捷”食品，愿意为此支付他们觉得物有所值的金额。

