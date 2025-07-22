领取低保的外籍家庭约占整体的2.9%

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日本总务省的调查统计显示，2023年度在享受日本最低生活保障制度，领取生活保护费的家庭中，外籍家庭占比为2.9%。

厚生劳动省发布的数据显示，2023年日本全国领取低保的家庭数量为1650478户（含暂停低保待遇），同比增加7015户。

其中，户主是外国籍的家庭共47317户。虽然同比增加了23户，但近年来外籍家庭在所有领取低保家庭中的占比，一直在2.5%到3%区间内波动。

尽管《生活保护法》的适用对象是日本国民，但旧厚生省曾于1954年发布名为《对生活窘困外国人提供社会救助措施》的通知，从人道主义观点出发，对特定的外国人，参照《生活保护法》，也一直为他们提供同等水平的资金援助。

（致歉） 日文版2025年3月17日（中文版5月30日）刊登的《日本信息库 申请低保人数连续五年增加》一文中，“2022年领取低保的外国人家庭（户主没有日本国籍的家庭）数为568197户”这一表述有误。“568197户”是依据厚生劳动省公布的各月低保家庭数统计的12个月的合计数字，与实际的“47317户”相差悬殊。经读者反馈，修改为“2022年的总户次为568197户”，但仍然导致了歧义，在社交媒体上出现了基于本文内容的“三分之一低保户是外国人”这种错误信息。为此，我们删除了相关报道，并向广大读者致以歉意。

标题图片：一名男子在区政府福利处咨询问题，2004年1月22日于东京都中央区（时事社）

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