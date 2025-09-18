2024年日本过劳死等工伤人数创历史新高

日本信息库

日本厚生劳动省发布的数据显示，2024年因工作过度或工作压力而导致死亡、患病的“过劳死等情况”的工伤认定人数达1304人（同比增加196人），创下历史新高。

“过劳死等情况”中，因脑中风或心脏病而被认定为工伤的人数为247人，因抑郁等精神障碍而被认定为工伤的人数为1057人。其中，自杀或自杀未遂事件达89件。

首要原因是“来自上司等的职权骚扰”

从被认定为工伤的1055起精神障碍相关案例的具体情况来看，在各类原因中，选择受到“上司等的职权骚扰”的人最多，共有224人；其次是“工作内容或工作量的重大变化”，为119人；受到顾客或客户严重骚扰行为的“顾客骚扰”者和受到“性骚扰”者分别为108人和105人。另外，有87人为“经历或目睹了业务相关的悲惨事故或灾害”。

从性别来看，男性552人，女性503人。从年龄段来看，20到59岁人群占到90%以上，其中40到49岁人群最多，共283人，但并没有某个年龄段尤为突出的情况。

从行业来看，“医疗、福利”行业最多，共270人。其次是“制造业”（161人）、“批发、零售业”（120人）、“运输、邮政业”（110人）、“建筑业”（81人）。

