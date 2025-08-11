日本米荒，民间大米进口量激增

日本信息库

1993年的“平成米荒”促使日本开始开放大米市场，之后日本政府每年进口77万吨免关税大米。民间企业进口大米会被征收每公斤341日元的关税，而当下的“令和米荒”，驱使他们即便支付高额关税也要扩大进口。

日本开放大米市场是在1995年。之前几乎没有进口过大米，从1995年起按照关贸总协定 《乌拉圭回合协议》（世界贸易组织《关税与贸易总协定》的一部分），日本同意为“最低准入”配额的大米免除关税，现在每年进口77万吨糙米。

为了尽可能避免对国产米的流通造成影响，最低准入大米由中央政府统一进口和销售。77万吨中，主食用米的准入量最多为10万吨，相当于近年来主食用米全年需求量（700万吨）的1.5%左右。

民间企业进口大米将被征收每公斤341日元的高额关税，进口量近年来一直在每年600到800吨之间波动。下面的“大米进口量变化”图表按照“最低准入配额（黄色）”“民间进口大米（红色）”标示，据此可以看出，截至2024年底，红色部分极少，几乎可以忽略不计。

把民间进口部分单独制图可以发现，进入2025年以来出现了激增。3月单月1280吨，超过了2024年全年（1015吨），4月6838吨，5月10650吨，呈现单边上升趋势。个中原因，在于日本国产大米价格飙升，即使加上了关税等进口成本，外国大米依然显得较为便宜。过去从泰国、越南、印度等亚洲国家进口的大米较多，而2025年以来，美国米的进口比例上升，5月超过了70%。

流通巨头永旺6月开始以大城市的店铺为中心销售100%美国产大米，餐饮连锁店等行业也都在加大进口和国产混合大米的投放力度。

标题图片：永旺销售的100%加利福利亚产玫瑰大米（摄于2025年5月13日，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。