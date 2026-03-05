条码和二维码成为非现金支付的默认选项

日本信息库

在收银台结账的时候，已经不好意思再问是否可用现金支付了。最近，掏钱包总觉得有点儿不体面。

提供生活信息服务的Kufu Company（东京都港区）2025年7月针对使用公司旗下记账本软件服务的2559名用户实施了一次关于非现金支付的调查，使用手机条码或二维码付款的“扫码支付”用户比例达到了84.2%。

扫码支付的用户比例超过了诞生于上世纪60年代、拥有50多年历史的“信用卡”用户比例（76.3%），成为非现金支付的标配。交通系统智能卡（如Suica/Pasmo）和零售商等发行的“电子货币”的用户比例为69.8%。“借记卡”用户比例为14.7%，已成为少数派。

关于使用扫码支付的好处，选择“可以积分、有现金返利”和“支付简单快捷”的受访者比例均超过了75%。在物价高涨的今天，或许大家都想着“多少能回点血！”。另外，还有21.7%的受访者表示说“个人转账功能”便于在酒局等场合进行AA付款。

另一方面，当被问及扫码支付存在的问题或担忧时，表示“有些店铺不能使用”的受访者比例（62.2%）远高于其他选项。对盗刷等“在安全方面感到担忧”的受访者比例仅为26.4%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。