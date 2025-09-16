2025年全球最佳航空公司榜单揭晓，全日空和日航排第几？

日本信息库

评价航空公司顾客满意度的2025年全球最佳航空公司榜单出炉，日本的航空公司中，全日空（ANA）位列第五，日本航空（JAL）位列第九。

在分类排行榜上表现也很突出

“2025年全球最佳航空公司”综合排行榜由英国SKYTRAX公司发布，始于1999年，被称作“航空业的奥斯卡奖”。

2025年的排名涵盖全球325家以上航空公司。全日空的排名从上一年的第四位下滑一位，日本航空的排名从上一年的第六位下滑了三位。

除综合排名外，日本的两家航空公司在分类排行榜上也受到了高度评价。在评价优秀客舱乘务员的“2025年全球最佳客舱乘务员”排行榜上，全日空和日本航空分列第二和第七位。评选最干净整洁航空公司的“2025年全球最清洁航空公司”排行榜上，全日空和日本航空分列第二和第八位。关于机场服务的“2025年全球最佳机场服务”排行榜上，全日空和日本航空分列第一和第二位。

卡塔尔航空位列2025年综合排行榜首位，继上一年之后再摘桂冠。

2025年全球最佳航空公司排行榜前十位

第一位 卡塔尔航空

第二位 新加坡航空

第三位 国泰航空

第四位 阿联酋航空

第五位 全日空

第六位 土耳其航空

第七位 大韩航空

第八位 法国航空

第九位 日本航空

第十位 海南航空

