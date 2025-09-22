日本人几乎已遗忘的2000日元纸币

日本信息库

2000日元纸币由于太过稀有，以致于很多人都忘记了它的存在。当你想用它付款时，时而还会被质疑是否是真钞。不过，据说在冲绳随时可以从自动提款机取出这种钞票。

千禧年发行的2000日元纸币

为纪念2000年7月在冲绳举行的八国集团峰会，日本于同年7月19日发行了面额2000日元的纸币。欧美国家都有面额带2的纸币在流通，比如美国的20美元纸币、英国的20英镑纸币、欧盟的20欧元纸币等，但在日本，这是战后首次发行的面额带2的货币。

虽然日本财务省和央行采取了各种推广措施，但由于能匹配2000日元纸币的银行自动提款机和自动售货机较少，其流通量在2004年8月末达到大约5.1亿张的峰值后开始快速减少。而且，自该年度开始也未再增印，近年来其流通量一直维持在约1亿张的水平，仅占纸币总量的0.6%左右。在该纸币发行25年后的今天，它已经变的极为罕见，甚至有人表示“从没见过”，并对其是否还能使用感到疑惑。

不过，冲绳县的情况却与众不同。2000日元纸币上描绘了冲绳县的标志——首里城的守礼门，因此冲绳县民对它抱有一种特殊的感情。琉球银行和冲绳银行的自动提款机上设有“2000日元纸币优先”的按键，可以稀松平常地取出2000日元纸币。



可优先取出2000日元纸币的自动提款机界面（图片：琉球银行）

2000日元纸币背面绘有《源氏物语》的一个场景及作者紫式部的肖像，作为一种浓缩了日本文化的纪念物品，也受到了越来越多入境游客的喜爱。

这款纸币运用了多项尖端防伪技术，比如从正面直视看不出任何特殊之处，但如果上下倾斜，就会浮现出“NIPPON”的字样；为方便视力障碍人士用手指触摸识别点字，采用了特殊效果油墨，将“に”（日语的“二”——译注）制成立体凸起图纹等。

如果你有机会去冲绳旅行，不妨提取一张2000日元纸币仔细看一看。

标题图片：绘有守礼门的2000日元纸币正面（时事社）

