日本四成主要休闲设施涨价

帝国数据库每年实施的主题公园、水族馆、动物园等休闲设施的门票价格调查结果显示，门票价格一直呈缓慢上涨趋势。虽说考虑到人工费、电费等种种开支，涨价也是无奈之举，但暑假期间的开销实在令人心惊胆寒！

暑假外出遭遇门票“刺客”

帝国数据库公司的调查显示，国内190处大型休闲设施（游乐园、主题公园、水族馆、动物园）中，71处（37.4%）确定已经涨价。与2024年相比，涨价的设施数量增加了90%。在接受调查的100家“主题公园和游乐园”中，有51家已经涨价。

顺便提一句，2025年内设定的门票和通票中，价格最贵的是11900日元的日本环球影城的“1日影城通票”。

2025年所有休闲设施的平均门票价格同比上涨4.2%至1695日元。游乐园、主题公园普遍采用的门票加自由体验游乐项目的“通票”平均价格同比上涨5.4%至4846日元。

普通门票价格基本未作调整，黄金周和暑假等旺季票价和节假日票价等浮动票价制度日益普及，通票平均价格已经接近5000日元。

帝国数据库相关人士表示，除电费和人工费等成本上涨因素外，通过浮动价格制来缓解旺季拥挤问题也是涨价的一个背景原因，预计涨价潮明年及之后仍将持续。

