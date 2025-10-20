担心收入减少，主妇大多不希望丈夫休育儿假

日本信息库

一份针对平时在打短工的20到50岁主妇实施的问卷调查显示，表示“不希望丈夫休育儿假”的受访者比例达到了70%以上。这种情况的背后似乎存在对休假导致收入减少的担忧。

此项问卷调查由人才综合服务企业Mynavi于2025年2月通过线上方式实施，对象为平时在打短工的20到59岁已婚女性。收到1712份回答。

针对调查对象中，当问及有孩子且丈夫没有休过育儿假的主妇有关她们的丈夫休育儿假的问题时，有72.4%的受访者表示“不（未曾）希望丈夫休假”，也就是约四分之三的主妇对丈夫休假持消极态度。

从孩子的成长阶段来看，家中有未上学儿童的主妇群体中，“希望（曾经希望）丈夫休假”的人最多，占比为37.4%。

另一方面，当问及在经济和时间上的宽裕度时，36%的受访者表示“在经济和时间上都没有余裕”，尤其是在家中有未上学儿童的受访者中，这一比例更是高达52.6%。

负责此项调查的Mynavi公司Career Research Lab主任研究员关根贵宏推测说：“与其说是不需要育儿假，恐怕更大的原因在于她们认为请假不现实。”“如果丈夫请了育儿假，就意味着收入减少，将会牺牲掉经济上的宽裕度。”

