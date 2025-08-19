日本历任在位时间较短的首相，四人不到100天

日本信息库

日本历任首相中合计在位天数最长的是安倍晋三的3188天，由于新闻反复多次的报道，所以许多人大概都还记得。相反，在任时间较短的首相大概不太会给人留下印象，所以很多人可能都不知道。

历任首相中最短命的内阁是太平洋战争结束后的混乱时期成立的东久迩宫稔彦内阁，仅持续了54天。东久迩宫稔彦是日本宪政史上唯一一位皇族出身的首相。

第二短的羽田孜内阁成立于1994年，由非自民党势力联合而成。内阁成立前，社会党脱离执政联盟，因此就变成了少数执政党内阁，并在不久之后被迫集体辞职。

任期不到一年的短命政府半数都是战前、战时的内阁，而且许多名字对人们来说都比较陌生，所以下表单独列出了战后执政不到500天的短命政府。由此可以让人再次感觉到安倍晋三的3188天是个多么惊人的数字。

标题图片：时事通信Photo/AERO TOYOTA

