2024年日本人的“三大休闲活动”

2024年日本人的休闲活动首选是“国内旅游”，其次为“看视频”和“外出就餐”。相较于工作，更重视休闲生活的人数比例创出了历史新高。

日本生产率本部近日发布的《2025休闲白皮书》显示，2024年在日本人的休闲生活中，国内旅游（避暑、避寒、温泉等）的占比为48.3%，连续三年位居榜首；其次是“看视频（包含租赁、网络发布在内）”，占比为38.1%，排名较上一年上升了一位；第三位及以下依次是“外出就餐（日常吃饭除外）”（35.6%）、“（作为娱乐的）读书”（33.8%）、“听音乐（网络发布、CD、唱片等）”（33.3%）。看电影和开车兜风分列第七和第八位。出国旅游为6.0%，同比上升了0.7个百分点。

调查于2025年3月通过线上方式实施，对象为全国15至79岁民众，共收到3467份回答。

回答“有过国内旅游经历”的受访者全年平均次数为4.5次，费用129200日元。“外出就餐”全年平均次数为18.6次，费用65300日元。

当被问及与前一年相比的休闲活动时间和支出“有所增加还是减少”时，对各种回答的比例进行差分计算得出“松弛感指数”，休闲时间的松弛感指数增加了0.4（上一年增加3.1），休闲支出增加了1.4（上一年增加5.5），两项指标均延续了前一年的增长之势。

“在休闲中寻找生活意义”者增多

关于将生活重心放在工作还是休闲上这个问题，表示“相较于工作，更愿意在休闲中寻找生活意义”（37.8%）和“掌握要领尽快完成工作，尽可能地享受业余生活”（30.0%）合计，“注重休闲派”的比例达到67.8%，创下自有可比数据的2009年以来的最高水平。20.7%表示“会在工作和休闲上付出同等精力”，9.3%表示“偶尔也会休闲，但主要精力会放在工作上”。

