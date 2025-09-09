哪个SNS最令日本人烦躁不满？

日本信息库

近日一份调查显示，在使用过程中令人感到烦躁的社交媒体，X（原推特）位列第一。

ins排在第二

开展市场调查业务的RJC Research（东京）2025年1月通过网页（LINE Research）针对20到69岁民众实施了一次调查，收到1050份有效回答。

针对使用社交媒体时感到过烦躁的受访者，当被问及最让他们感到不快的平台时，整体上32.6%选择了X，和排在第二的Instagram相差19.1个百分点。无论男女，列举X最多的都是二三十岁人群。列举Instagram的女性受访者中，20到49岁人群多于其他年龄段。

关于令人感到不快的网贴内容（多选），大约五成受访者都列举了包括谣言、虚假新闻、八卦等在内的“传播不确切信息”选项，“使人困惑的行为、网暴”位居第二。关于评论、回帖互动（多选），选择“攻击性评论”的受访者最多，占比达52.8%。

