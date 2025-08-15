预防中暑比节约用电更重要

日本信息库

看到电费通知单，心里不免咯噔一下……但相较热到中暑而叫救护车送医，那还是开着空调睡觉的综合性价比更高！

市场调查企业Cross Marketing（东京都新宿区）针对全国20到69岁民众实施的调查（有效回答1100份）显示，整体上92.5%的受访者家中拥有空调。其中，38.1%表示夏天外出时“必定会关掉”。

关于就寝时如何使用空调，整体上平均有56.4%的受访者表示会“整晚开着”。所有年龄段的该比例都超过了半数，特别是20到29岁和30到39岁的年轻人群，“一直开着”的比例分别达到59.0%和58.2%。由于连年出现“灾害级的酷暑”，外出及就寝时都会保持房间凉爽的习惯似乎正在逐渐深入人心。

白天设定温度的普遍区间是26.0到27.5度，而就寝时会高出一度，普遍设定在27.0到28.5度之间。

