物价飙升，贫困家庭儿童食物“不足”问题加剧

最近一年，在物价持续飙升的背景下，贫困家庭在暑假等没有校园餐的长假期间无法吃饱的孩子增多了近10%。早餐和晚餐也都呈现同样的倾向，正在长身体的孩子们可能会出现营养不良问题。

依赖于校餐的孩子越来越多

国际NGO组织Save the Children Japan2025年6月针对接受过该团体帮扶项目的7856个低收入儿童家庭实施了一次问卷调查。

针对“早餐”“有校餐时的午餐”“长假等没有校餐时的午餐”“晚餐”四个场景下孩子能否获得足够食物这个问题，表示“不大够”或“不够”的家庭比例均超过了上一年。

由于学校午餐营养均衡，因而被视为儿童的重要营养来源。表示在没有校园餐的时候，孩子“不够吃”和“吃不大饱”的家庭占比达54.5%，同比增长了近一成（8.8个百分点），相当于有校园餐时的该比例（7.7%）的7倍。另一方面，表示“能吃饱”和“基本能吃饱”的家庭比例为38.8%，较2024年减少了12.3个百分点。

表示“能吃饱”和“基本能吃饱”的家庭比例方面，早餐的该比例减少了11.6个百分点，晚餐减少了11.8个百分点。

贫困家庭的餐食质量容易因受到物价上涨影响而下降。表示“和一年前相比，物价上涨给孩子和家庭的餐食造成了巨大影响”或“造成了一些影响”的家庭比例高达88.9%。

米饭和鱼肉的“食用频率减少”

物价上涨除了影响餐食量外，还改变了餐食内容。针对去年开始价格飙升的大米，当被问及校餐以外的食用频率时，76.2%的家庭表示同比“减少”或“略有减少”。

对生长发育具有重要意义的蛋白质来源的摄入减少问题也比较突出。表示除了校餐外，吃鱼吃肉频率“减少”或“略有减少”的家庭比例合计达到65.4%。只有不到三成（27.3%）表示“几乎每天都吃”。

当被问及在哪些方面受到物价上涨的影响时（多选），表示减少或停止在外就餐的家庭最多，占比达68.5%；其次是减少购买零食、蔬菜水果、肉类鱼类以及大米等主食。

关于贫困家庭期待的援助措施，整体上超过70%列举了“定期发放食品，以及食品银行、儿童食堂等的供餐”。列举“长假期间发放午餐费补贴、分发食品”“降低食品和生活必需品的消费税率”的家庭比例也达到了近七成。

