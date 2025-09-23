学校工作环境恶劣？！没有休息，“没时间去厕所”，回家继续加班

日本信息库

业务增加，会议也多了，甚至无法好好备课。说是要推进工作方式改革，让大家都按时下班，但工作根本做不完。肩负培养下一代使命的老师们已经身心俱疲。

教师是神圣职业？还是单纯的价值榨取？

小学馆（东京都千代田区）运营的教师信息媒体“大家的教育技术”2025年5至6月期间实施的问卷调查（有效回答5412份）显示，超过八成教师表示每天平均工作时间超过10小时。每四人中就有一人每天工作时间超过12小时。平均值为11.17小时，超过法定工作时间（每天8小时）的状况已成为常态。

整体上65.6%的受访者表示“基本没有”休息时间。加上休息时间“不到15分钟”的在内，接近85%的受访者不能得到充分的休息。整体上只有1.5%的受访者可以获得《劳动基准法》规定的45分钟以上的休息时间。

由于不能休息，许多人都表示说“连去厕所都没时间”，甚至还有教师反复患上膀胱炎。

调查还显示，半数以上的受访者每周超过3天不得不回家加班。许多人表示“在学校无法集中精神，只能带回家去做”“做不完工作只能如此”。甚至有人发出悲鸣，“明明工作量一加再加，却鼓励大家按时下班，最终只能把大量未完成工作带回家中去消化。选择了教师职业，就只能放弃自己的幸福”。

另外，大约90%的受访者都有过休息日加班的经历，多达3552人每个月有三四个或更多的休息日加班。

大约七成的受访者表示，即使身处如此恶劣的工作环境中，却仍坚持从事教职，是因为从“孩子的成长”“上课的效果和快乐”中能够体会到喜悦和成就感。

