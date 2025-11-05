奈良野生鹿数量创新高

日本信息库

在奈良公园及周边区域生息的野生鹿被指定为日本的国家级天然纪念物，并受到了精心保护。2025年7月的调查共计发现1465头，创历史新高。

一般财团法人“奈良鹿爱护会“发布信息称，7月15日和16日两日在奈良公园城内实施的生息调查中，共计发现1465头野生鹿，同比增加140头，创下自采用同样方法开始调查的1953年以来的历史新高。其中公鹿315头，母鹿816头，幼鹿334头。

公鹿数量和上一年相比基本持平，而近一年内出生的幼鹿增加了100头以上。爱护会相关人士表示，从长期以来的倾向而言，饲料充足会促进出生数量的增加。可以认为，外国游客增多，使得鹿群吃到煎饼的机会越来越多，鹿群聚集到地势平坦地区，妊娠率有所提高。

奈良鹿的主食是结缕草等植物。公园内出售的“鹿煎饼”由米糠和小麦粉制成，对于鹿来说相当于“零食”，可以作为饲料进行投喂。

针对不断增多的外国游客，爱护会相关负责人表示，奈良鹿并不是放养的，自来就生活在奈良公园内，和人类保持着适当的距离。如果过度接近，可能会对人造成伤害，希望游客充分注意。

交通事故造成的死亡

从2024年7月算起的一年内，共有140头鹿死亡，同比增加10头。死因方面，交通事故造成的死亡同比增加7头至36头，疾病造成30头死亡。其中半数左右因死亡时间过久等原因而未能准确判断具体死因。

奈良公园内在这一年内共计发生72起（同比增加8起）鹿作为当事方的交通事故。奈良县厅东路口至近铁奈良站前之间的国道369号线区间发生的事故最多，共计23起。

标题图片：奈良公园的野生鹿（PIXTA）

