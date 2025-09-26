日本年轻人几乎从不谈论第二次世界大战

日本信息库

对于18岁左右的年轻人来说，太平洋战争是存在于教科书中的陈年往事。即使是他们的祖父母一辈，许多人也并没有直接的战争体验和战争记忆，每年临近战败纪念日，电视上经常播放吉卜力动画电影《萤火虫之墓》，或许是促使人们反思战争的宝贵机会。

日本财团为了解年轻人意见态度而持续实施《18岁意识调查》，在日本二战投降80年的今年6月中旬针对全国1000名17到19岁年轻人询问了关于“太平洋战争”的问题。

整体上95%的受访者表示“学习过关于太平洋战争的知识”。

关于“留下印象的学习内容”，三分之二的受访者列举了“学校授课的内容”，列举“参观资料馆、纪念馆”的受访者比例也超过了30%。

关于以太平洋战争为题材的书籍和电影等留下印象的作品，多达40%的受访者选择了描写在大战中变成孤儿的兄妹两人苦难生活的短篇小说，被吉卜力工作室拍成电影的《萤火虫之墓》，远超其他选项。其次是已故漫画家中泽启治依据自身遭遇原子弹轰炸经历创作的漫画《赤脚小子》（约20%）。然后是《安妮日记》《没有大象的动物园》。

整体上只有大约30%的受访者表示“听过”战争亲历者的亲口讲述。关于倾听讲述的对象，列举最多的是“来到学校课堂或参加有关活动的人”“资料馆、纪念馆的人”，列举“祖父母、曾祖父母”的受访者不到30%。

整体上超过70%的受访者表示“基本不会”和家人、朋友把太平洋战争当作话题。其次是“一年一次左右”（略高于10%）。

