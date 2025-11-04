日本城市铁路拥挤度远低于疫情前

日本信息库

日本国土交通省近日公布的调查结果显示，2024年三大都市圈的铁路拥挤度上升1到3个百分点。但目前的水平远低于新冠疫情前，通勤高峰拥挤问题有所缓解。

日本国土交通省公布的数据显示，东京圈早间拥堵高峰时间的平均拥挤度为139%（同比上升3个百分点），大阪圈为116%（同比上升1个百分点），名古屋圈为126%（同比上升3个百分点）。新冠疫情致使2020年拥挤度大幅下降之后，2021年基本保持不变，2022年开始呈现上升趋势。

下图展示了东京圈（主要31个区段）的拥挤度和输送能力的变化。上世纪90年代的拥挤度曾在160%到170%之间，而现在已经下降了超过20个百分点。

139%的拥挤度指的是乘客比额定载客量（可以坐在座位上、抓住吊环或车门附近柱子的状态）多出大约40%，但基本不会与其他乘客发生直接的身体接触。

日比谷线、埼京线、中央线快速的拥挤度超过160%

下图显示的是东京圈过去早高峰期严重拥挤的主要区段以及拥挤度的变化情况。

新冠疫情前有些路线的拥挤度曾达到近200%（身体紧贴，带来相当的压迫感，但仍可勉强看杂志的状态），但2024年均大幅下降。

公布的数据中，拥挤度最高的是日暮里舍人LINER（东京都新交通系统）的赤土小学校前至西日暮里区间，拥挤度达到177%（同比上升22个百分点）。其次是西日本铁路贝塚线名岛至贝塚区间的164%（同比上升10个百分点）、东京METRO日比谷线三轮至入谷区间的163%、JR埼京线板桥至池袋区间的163%、JR中央线快速中野至新宿区间的161%，等等。因设备制约等原因，也有以些线路难以提高输送量，拥挤度居高不下。

