日本提升最低时薪，创历史最大涨幅

就目前形势看，预计所有都道府县的最低工资（时薪）均将超过1000日元。考虑到最近一两年的物价涨幅，工资涨幅尚难言到位，但希望政府提出“2030年前全国平均时薪达到1500日元”的目标能够实现！

根据日本厚生劳动省最新发布的数据，2025财年全国平均最低工资将为每小时1121日元。上调幅度创历史最高，达66日元，超过了8月4日中央最低工资审议会（厚生劳动大臣顾问机构）向厚生劳动大臣提出的将2025年最低工资标准上调63日元的建议。

自2002年采用按时薪表示最低工资标准的现行方式以来，此建议标准的63日元大幅超过了2023年的43日元和2024年的51日元，创下历史最大涨幅记录，全国所有都道府县最低时薪均将超过1000日元。

具体涨薪标准将根据各地区的经济情况分为三档。东京和大阪等6个都府县为A档，北海道、广岛、福冈等28个道府县为B档，涨薪标准均为63日元，秋田和冲绳等C档的13个县则为64日元。考虑到缩小地区差距，以及地方上用工荒问题加剧的现状，C档地区的涨薪标准首次超过了A和B档地区。各都道府县的审议会将参考涨薪标准确定上调幅度，从10月前后开始执行新的最低工资标准。

东京的最低工资新标准将为1226日元，神奈川为1225日元，首次超过1200日元，三大都市圈的埼玉、千叶、爱知、大阪、京都、兵库均将超过1100日元。东北、九州、四国的多个县则在1000至1050日元。

政府提出的目标是“2030年前达到1500日元”，要实现这一目标需要每年平均上涨7.3%。然而，劳资双方关于大幅上调工资标准的意见协调工作进展艰难，讨论涨薪标准的小委员会44年来首次拖入第七轮讨论，最终也未能达到可实现政府目标的水平。

