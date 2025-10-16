日本人口减少90万，创历史最大降幅

日本人口减少90万，创历史最大降幅政治外交 社会 财经 家庭
老龄化问题造成的死亡人口多于出生人口，再加上少子化问题，人口减少的速度越来越快，日本正在日益萎缩。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
总务省公布的人口动态调查结果显示，按照2025年1月1日的居民基本台账统计，全国人口同比减少0.44%至124330690人。
其中，日本人同比减少908574人（0.75%）至120653227人。日本人人口自2009年开始已连续16年减少。从都道府县来看，东京增加16825人（0.13%），其余46个道府县均有所减少。减少率较高的是秋田（1.91%）、青森（1.72%）、高知（1.71%）和岩手（1.69%）各县，东北北部地区情况尤为严峻。
2024年日本人出生人数为687689人，连续9年创新低，首次跌破70万人。死亡人数超过出生人数的“自然减少人数”达到912161人，连续17年扩大。
另一方面，2023年日本放宽旨在防控新冠疫情的入境限制措施以后，外国人从国外迁入日本的动向趋于活跃，这类人士增加了354089人（10.65%）至3677463人，创下自开始统计外国人的2013年以来的最高水平。
从都道府县来看，东京都人口（含外国人的合计人数）最多，达到14002534人。其次是神奈川县（9202559人）、大阪府（8771961人）。鸟取县人口最少（534003人），不到东京的二十六分之一。
东京、关西、名古屋三大都市圈的合计总人口（含外国人）为66008727人，虽连续5年减少，但依然集中了全日本53.09%的人口。外国居民向大城市集中的现象愈发明显，68.58%的外国人生活在三大都市圈。
人口较多和较少的都道府县（全部居民）
|东京
|14002534
|鸟取
|534003
|神奈川
|9202559
|岛根
|642590
|大阪
|8771961
|高知
|664863
|爱知
|7483755
|德岛
|700409
|埼玉
|7374294
|福井
|746690
|千叶
|6311579
|佐贺
|794252
|兵库
|5393607
|山梨
|801056
|福冈
|5086957
|和歌山
|901193
|北海道
|5044825
|秋田
|907593
|静冈
|3575704
|香川
|939965
出处：总务省
外国人人口较多和较少的都道府县
|东京
|721223
|秋田
|5753
|大阪
|328128
|鸟取
|6005
|爱知
|321905
|高知
|6661
|神奈川
|284889
|青森
|8415
|埼玉
|257656
|德岛
|8769
|千叶
|227013
|和歌山
|10032
|兵库
|140102
|山形
|10318
|静冈
|120111
|岛根
|10455
|福冈
|111461
|岩手
|11163
|茨城
|100188
|佐贺
|11175
出处：总务省
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。