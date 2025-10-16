日本人口减少90万，创历史最大降幅

日本信息库

老龄化问题造成的死亡人口多于出生人口，再加上少子化问题，人口减少的速度越来越快，日本正在日益萎缩。

总务省公布的人口动态调查结果显示，按照2025年1月1日的居民基本台账统计，全国人口同比减少0.44%至124330690人。

其中，日本人同比减少908574人（0.75%）至120653227人。日本人人口自2009年开始已连续16年减少。从都道府县来看，东京增加16825人（0.13%），其余46个道府县均有所减少。减少率较高的是秋田（1.91%）、青森（1.72%）、高知（1.71%）和岩手（1.69%）各县，东北北部地区情况尤为严峻。

2024年日本人出生人数为687689人，连续9年创新低，首次跌破70万人。死亡人数超过出生人数的“自然减少人数”达到912161人，连续17年扩大。

另一方面，2023年日本放宽旨在防控新冠疫情的入境限制措施以后，外国人从国外迁入日本的动向趋于活跃，这类人士增加了354089人（10.65%）至3677463人，创下自开始统计外国人的2013年以来的最高水平。

从都道府县来看，东京都人口（含外国人的合计人数）最多，达到14002534人。其次是神奈川县（9202559人）、大阪府（8771961人）。鸟取县人口最少（534003人），不到东京的二十六分之一。

东京、关西、名古屋三大都市圈的合计总人口（含外国人）为66008727人，虽连续5年减少，但依然集中了全日本53.09%的人口。外国居民向大城市集中的现象愈发明显，68.58%的外国人生活在三大都市圈。

人口较多和较少的都道府县（全部居民）

东京 14002534 鸟取 534003 神奈川 9202559 岛根 642590 大阪 8771961 高知 664863 爱知 7483755 德岛 700409 埼玉 7374294 福井 746690 千叶 6311579 佐贺 794252 兵库 5393607 山梨 801056 福冈 5086957 和歌山 901193 北海道 5044825 秋田 907593 静冈 3575704 香川 939965

出处：总务省

外国人人口较多和较少的都道府县

东京 721223 秋田 5753 大阪 328128 鸟取 6005 爱知 321905 高知 6661 神奈川 284889 青森 8415 埼玉 257656 德岛 8769 千叶 227013 和歌山 10032 兵库 140102 山形 10318 静冈 120111 岛根 10455 福冈 111461 岩手 11163 茨城 100188 佐贺 11175

出处：总务省

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。