东京市中心的二手公寓，价格破亿超过半数

过去，每次看到新建商品房楼盘广告，都会觉得“亿级豪宅遥不可及”……，但如今，终于跨入了二手公寓也要破亿的时代？！“总有一天要从出租屋搬进商品房！”的梦想也将渐行渐远？！

东京七分之一二手公寓价格破亿

房地产信息服务企业LIFULL（东京都千代田区）针对公司旗下信息网站“LIFULL HOME’S”刊登的东京23区二手公寓中，价格超过1亿日元的“二手亿级豪宅”的占比实施了一次调查。2015年和2020年分别为1.0%和3.4%的二手亿级豪宅占比在2025年（1-6月）上升到了15.5%。相当于市场上流通的二手公寓中，大约七分之一成为了一亿日元以上的豪宅。

从按区统计的2025年（1-6月）二手亿级豪宅占比情况来看，港区（54.5%）、千代田区（51.2%）半数以上都是上亿的高端公寓，中央区（44.7%）紧随其后。

主要集中了城市核心区域功能的千代田、中央、港、新宿、涩谷和文京六区的二手亿级豪宅占比持续上升。而23区中有10个区的二手豪宅占比不到5%。

