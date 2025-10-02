20多岁未婚人士中，想要孩子者不到四成

日本信息库

近日一份以20到59岁非学生人士为对象实施的调查显示，20多岁未婚人士中，想要孩子者还不到四成，已连续两年减少。

经济条件是主要原因

此项调查由人才综合服务企业Mynavi（东京）于2025年4月通过线上方式实施。共收到无子女未婚男女的2930份有效回答。

未婚人士（从未结过婚者）中表示“想要孩子”的比例，20到29岁为39.7%，30到39岁为30.8%。20到29岁人群的该比例较2023年下降了8.4个百分点。

当被问及“不想要孩子”的理由（多选）时，20到29岁受访者中，回答“养孩子太花钱”的人最多，占比为41.4%；其次是“没有信心育儿”（40.7%）。Mynavi公司相关人士分析认为“可能是经济方面的担忧抑制了想要孩子的愿望”。

该调查还询问了未婚受访者对婚姻的看法。结果显示，表示“对自己来说有必要结婚”的受访者比例，20到29岁人群为48.0%，30到39岁为38.9%，40到49岁为27.7%，50到59岁为23.2%。20到29岁、30到39岁这两个年龄段的该比例较2022年下降了10多个百分点，结婚观念的变化十分明显。

标题图片：PIXTA

