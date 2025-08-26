苦夏导致食欲减退时，人们更愿意吃“清淡的面类”

日本信息库

闷热！乏力！没精神！“但还是得吃点东西……”在这种时候，日本人脑海中往往会浮现出滑顺爽口又冰冰凉凉的面条类食物。

乐天集团运营的食谱网站“乐天食谱”实施的夏季饮食相关问卷调查显示，关于夏天想吃的食物，相较于“滋补身体的重口味菜肴”（27%），压倒性多数的人选择了“冰凉爽口的面类”（73%）。在食欲减退的酷暑时节，口感爽滑，凉感沁心的面类显然更胜一筹。从性别来看，相较于男性受访者（68%），女性受访者对“凉面类”的支持率更高（78%）。

关于想吃哪种清爽面类（多选），“中华凉面”（1986票）和“素面”（1930票）的支持率遥遥领先。其次是“荞麦面”（1417票）、“冷面”（1174票）。

关于想吃的“滋补食物”，“鳗鱼、鳗鱼盖饭”毫无悬念地以1451票位居榜首，远超“山药泥、纳豆、秋葵等糊糊盖饭”（1119票）。

另外，关于夏季想吃的食材，最受欢迎的是“西红柿”（841票）。“黄瓜”“茄子”的排名也比较靠前，似乎许多人希望通过食用夏季时令蔬菜来保持良好的身体状态。

调查于6月末至7月上旬实施，对象为乐天食谱网站用户，收到2976份回答。

