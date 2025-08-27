酷暑之下，“阳伞男”日益多见

日本信息库

酷暑难耐的2025年，越来越多男士也开始撑起了阳伞。以前的阳伞，设计比较女性化，往往带有蕾丝或刺绣，是用来保护肌肤的物品；而如今，阳伞已经成为预防中暑的防灾用品！

伞具制造商Waterfront（东京都涩谷区）针对1000名20到69岁民众实施的调查显示，2025年开始打阳伞的受访者比例为11.9%。其中大约半数为男性，尤其是30到39岁男性的该比例最高。

女性早已习惯使用阳伞，因而今年的新增比例较低。但由于烈日难当，让一些没有阳伞的男士也开始尝试撑伞了。

关于开始撑阳伞的理由，选择“预防中暑”的受访者人数最多，占比达74.8%，大大高于“防止晒黑”的选项。这表明人们对阳伞功能的追求，已经从“美容”变为了“安全和舒适性”。

针对撑阳伞，整体上83.5%的受访者表示“不太”和“完全不”在意周围看待自己的目光，但男女之间差异较大。似乎男性虽然逐渐理解了打阳伞的有效性，却依然存在有心理障碍。

标题图片：PIXTA

