2040年消化外科医生将出现“5000人缺口”

日本厚生劳动省下属的研究会汇总发布的报告显示，2040年癌症患者人数将比现在增加3%，手术需求减少5%，但预计负责实施手术的医生将以远高于这个数字的速度减少。

日本厚生劳动省的“癌症诊疗服务体系研究会”依据各种数据推算出了2040年的癌症治疗需求和医疗方的服务体系。目前日本全国共有102.5万名癌症患者（新确诊患者），2040年将增加3%至105.5万人，在老龄化问题加剧导致人口进一步减少的背景下，预计之后将缓慢转为减少。

按都道府县来看，预计地方城市和人口稀疏地区2040年将出现减少，以大城市为主的16个都府县将会增加。东京都和冲绳县将增加10%以上，秋田县将减少10%以上。

目前，手术、放疗和化疗是治疗癌症的三种主流方法，今后预计放疗和化疗的情况将会增多。据推算，2025年接受第一次手术的患者人数为46.5万人，2040年将减少大约5%至44万人。根据该资料，手术减少的主要原因是劳动年龄人口（15到64岁）接受手术治疗的占比持续下降。

消化外科年轻医生，10年锐减15%

据预测，虽然手术需求减少，但医生人数将以更快的速度减少。尤其是消化外科医生，2022年已减少至大约1.9万人，十年间减少了10%。40岁以下的年轻医生减少率更高，达到了15%。资料指出，背景原因在于年轻人倾向于回避长时间手术和休息日夜间急诊等艰苦的工作条件。

该研究会认为，如果按现状继续发展，到2040年时，日本消化系统外科学会的所属医生（65岁以下）将从2025年的15200人减少约39%至9200人。考虑到今后的手术需求，预计将出现5200人的缺口。

