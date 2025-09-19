三菱UFJ被12.7万家企业选为主要交易银行

日本信息库

东京商工调查公司的统计显示，自2013年此项调查开始以来，三菱UFJ银行已连续15年雄踞全国企业主要交易银行榜首。

东京商工调查公司对自己掌握的全国1605166家企业的数据进行分析后的结果显示，127264家（7.93%）企业选择三菱UFJ作为“主要交易银行”，位居各大型银行之首。自2013年开始此项调查以来，该银行已连续15年雄踞榜首。其次是三井住友（101697家，6.34%）、瑞穗（80840家，5.04%）。这三家超级银行的占有率合计达到19.3%，具有压倒性的优势，而与同样获得10万余家企业信任，逐渐缩小和三菱UFJ差距的三井住友相比，瑞穗的进步显得较慢。

第四位开始依次是理索纳（40511家）、北洋（28462家）、千叶（24203家）、福冈（23214家），地方银行巨头较多。

信用金库前三名是京都中央、大阪城市和多摩。信用社前三名是茨城县、广岛市和长野县。

从被企业选为主要交易银行的同比增加率来看，GMO青空网络银行同比增加120%（1958家），以绝对优势位居第一。第二位是NTT Docomo宣布收购的住信SBI网络银行，同比增加51.1%（1750家）。其后是PayPay银行（同比增加18.6%）、乐天银行（同比增加16.9%），网络银行的存在感明显提升。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。