74%受访者“没有做好”防灾准备

日本信息库

近日一份关于家中防灾准备的问卷调查显示，多达74%的受访者“没有做好准备”。

最不可缺的防灾用品是“电筒、提灯”

此项调查由市场调查企业Cross Marketing（东京）于2025年7月通过线上方式针对全国20到79岁民众实施。收到男女各1500份共计3000份有效回答。

关于应对灾害的准备，表示“做好了准备”和“相对来说做好了准备”的受访者合计比例为26.2%，25.8%表示“没有做好准备”，47.9%表示“相对来说没有做好准备”。从年龄段来看，20到49岁年龄段，表示“没有做好准备”的受访者比例达到了30%以上，相对较高。

关于“物资储备”（多选），选择“电筒和提灯等照明用具”的受访者最多，占比为41.7%。其次是“干电池”（38.6%）、“应急食品、耐储存食品、瓶装水”（34.9%）等。选择“没有水也可以使用的简易马桶”的受访者占比为20.1%，较去年的调查上升5.4个百分点。

关于针对离家最近的避难场所和前往所需时间的掌握情况，60.2%的受访者表示“不清楚避难场所在哪里”。18.7%表示“掌握前往避难场所所需的时间，并且实际确认过”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。