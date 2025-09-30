55%受访者“抗拒衰老”

日本信息库

每次洗脸看到镜中的自己，都想问一句“这是谁？”明明皮肤和头发都应该更紧致更有光泽一些的……。虽知抗拒亦徒劳，但还是很抗拒！

调查企业MyVoice7月针对11551名问卷调查随访对象实施了一次调查，针对“衰老”问题，55.7%的受访者表示“抗拒”，21.4%表示“不抗拒”，两者比例相差一倍以上。

29%的受访者表示希望看起来和实际年龄相符，55%表示希望看起来比实际年龄年轻。

关于对上了年纪后身心变化感到在意的问题（多选），“头发”（53.7%）和“视力、老花眼”（52.7%）排在前两位。40.1%的受访者在意“面部皱纹”。

整体上大约30%的受访者在做抗衰老的努力。关于具体内容（多选），40.0%“使用抗衰护肤品”，选择“健步走”“定期体检”“护理牙齿”的受访者比例也分别达到了大约36%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。