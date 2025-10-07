日本五六十岁男性，是啤酒消费主力军

日本信息库

“先来杯啤酒”——这样单一选择的时代已经过去，烧酒鸡尾酒、嗨棒等酒精饮品的选项越来越多。即便如此，从年轻时开始就一直喝啤酒的中年及以上男性依然钟情于啤酒。

运营餐饮信息网站的Gurunavi针对会员实施的问卷调查显示，整体上52.1%的受访者表示“喜欢”或“比较喜欢”啤酒。调查于日本遭遇全国性高温天气的8月上旬实施，收到20到69岁共计1300人的回答。

合计41.3%的女性受访者表示“喜欢”，而男性受访者的该比例达到62.5%，性别差异显而易见。20来岁的男性受访者中，表示“喜欢”的合计比例为28.6%，年纪越大比例越高，60来岁的该比例为69.2%，支持率达到极高水平。

关于喝啤酒的频率，如果是在餐饮店，表示“每月一天”的受访者最多，占比为14.5%；如果是在自己家中，选择“每周一两天”的受访者最多，占比为15.7%。可以看出，与“对啤酒的喜爱”程度成正比，男性比女性，中年及以上群体比年轻群体饮酒频率更高。20来岁男性受访者中，没有“每周五天以上”在家中喝酒者，而50到69岁男性受访者的该比例分别为23.4%和26.8%。

标题图片：PIXTA

