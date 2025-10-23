秋刀鱼捕捞量持续减少，推高售价

日本信息库

被称作“秋之味”的秋刀鱼9月后开始上市。最近几年的捕捞量只有2万到4万吨左右，远不及2015年以前基本都在20万吨以上的水平。水产厅预计，本季秋刀鱼捕捞量仍会停留在“和去年相当的较低水平”。

以前，一条大个头的秋刀鱼在鲜鱼店只卖100日元左右，它作为大众鱼，一直受到百姓喜爱。但近年来，即使到了上市旺季，也经常要卖到300日元左右一条。

下图显示的是秋刀鱼的捕捞量和渔获单价的变化。2001年到2014年的捕捞量基本保持在每年20万吨左右，2015年至2018年减少至10万吨左右，2019年以后进一步降至5万吨以下。上岸价格（渔获卸货时的交易价格）也是如此，过去每10公斤1000日元左右，2021年和2022年已飙升至6000日元左右。

日本沿岸没有鱼群

捕捞量减少的原因，包括海水水温上升造成的渔场变化、过度捕捞导致的资源减少以及外国渔船的存在等。渔获量达到近30万吨的2008年，秋刀鱼群从北海道至茨城县的近海地区逐渐南下，近年来的主要渔场已经移动至北海道以东的公海海域，渔船出港后需耗时1至2日才能抵达可作业海域开始捕捞。鱼群密度降低，加之作业次数和渔获量同步下降，最终导致捕捞总量持续下滑。

日本水产厅与负责国际水产资源管理的“北太平洋渔业委员会（NPFC）”达成协议，将2025年的秋刀鱼捕捞额度设定为95623吨，比上一年减少10%，自1997年开始设定捕捞配额以来首次跌破10万吨。但预计实际渔获量会更低。

下图列出了2024年捕捞量较多的渔港及其占比。以前捕捞量较多的钏路、宫古、小名滨、铫子等渔港的捕捞量已经降至100吨以下。

中国台湾捕捞量最大

水产厅公布的数据显示，北太平洋国家和地区中，中国台湾的秋刀鱼捕捞量最大，其次是中国大陆，日本位列第三。渔场离开本国200海里海域转移到公海的近些年，俄罗斯的渔获量大幅减少。据说中国台湾的秋刀鱼渔获主要以冷冻形式上岸卸货，出口占比较大，主要出口对象是韩国、日本和中国大陆。

