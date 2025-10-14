“管理人员皆男性”的企业超四成

日本信息库

日本恐怕还远远无法摆脱“女主内”的魔咒……。近日一份调查显示，企业女性管理人员占比仅为11.1%。在世界经济论坛发布的2025年版《性别差距报告》中，日本在148个国家中排名第118位，属于落后群体。

帝国数据库公司2025年7月针对全国26196家企业实施的《企业提拔女性相关调查》显示，女性管理人员占比较上一年略微上升0.2个百分点至11.1%。距离政府提出的“在2030年前让女性管理人员占比尽快达到30%左右”的目标相去甚远。表示“管理人员全部为男性”的企业比例达到42.3%，依然是数量最多的一派。

女性高管占比同比微增0.3个百分点至13.8%，而“高管皆为男性”的企业比例高达52.1%，超过了半数。

预计今后公司女性管理人员和女性高管的占比会“增加”的企业比例分别为31.8%和13.0%。员工人数“超过1000人”的企业中，72.7%预计女性管理人员会增多，比整体水平高出40.9个百分点。可以看出，那些员工人数较多，并且有义务在提拔女性方面具有制定行动计划和公布占比的企业，面临一定的压力。

同时，针对东京证券交易所Prime（主板）市场上市企业的女性高管占比，日本政府提出了“2025年达到19%，2030年达到30%以上”的目标。因此，上市企业中预计女性高管占比会增加的企业比例达到32.7%，比整体水平高出了20.1个百分点。

关于旨在推动女性发挥才干的措施，选择“按成果而非性别来评定”的企业最多，占比为61.9%。其次是“不按性别分配部门和岗位”（51.5%）、“推动女性育儿/照顾老人休假”（34.1%）。19.8%的受访企业执行了政府大力倡导的“推动男性育儿/照顾老人休假”，较上一年上升2.3个百分点。

