电视是日本人获取灾害信息的首选渠道

近日一份关于如何收集自然灾害信息问题的问卷调查显示，列举电视的受访者比例遥遥领先。灾害刚刚发生后通过电视收集实时信息的受访者比例高达56.0%。

市场调查企业Cross Marketing（东京）2025年7月通过线上方式针对全国20到79岁民众实施了此项调查。收到男女各1500人共计3000份有效回答。

调查询问了灾害发生后不同时间段的信息获取渠道（多选）。在灾害初发时，除电视外，受访者还列举了广播（22.9%）、地方政府网站（19.6%）、气象厅网站（15.1%）和公共机构官方社交媒体（14.2%）。

数小时后及数天后，排在前五位的上述信息源没有出现变化，电视占到近50%。由于可能无法送到读者手中等原因，所以在灾害初发时和发生数小时后的设问中，没有把报纸加入选项。而作为发生数天后的信息源，也只有8.7%的受访者列举了报纸。即使在平时，用于收集灾害信息的首选也是电视。

按年龄段分析灾害发生后的信息获取渠道，60到79岁的受访者中，列举电视的人较多。而20到39岁的年轻群体中，列举公共机构官方社交媒体的人较多。调查负责人表示，这不仅反映出各代人在信息获取渠道上存在不同，也可以看出他们都倾向于选择可靠性较高的信息源。

