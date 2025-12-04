日本Z世代，六成“基本不喝酒”

日本信息库

即使没有什么由头，下班后也要去喝上一杯，以此作为“今天对自己的犒劳”——Z世代对这样的一代人完全无法理解。现今日本的Z世代中，“基本不喝酒”的人占到六成，而且并非是因为有什么特殊的理由。对于Z世代来说，被上司邀约喝酒非但不是“犒赏”，或许还是一种“折磨”……。

Z世代市场调查企业MERY（东京都千代田区）7月针对300名20到29岁民众实施的《饮酒相关问卷调查》显示，关于喝酒频率，表示“不喝酒”的受访者比例高达44.0%，遥遥领先于其他选项。若将“每月一次以内”的人也纳入其中，那么“基本不饮酒派”的合计比例达到了59.3%。

另一方面，“每周4到6次”（10.3%）和“几乎每天”（7.7%）的“饮酒是常态派”的合计比例不到两成。

针对回答“不喝酒”“每月一次以内”“每月1到3次”的受访者，当被问及“不喝或少喝的理由”时，表示“没有什么特殊理由”的人最多，占比为33.7%。其次是“体质较弱”（24%）、“不喝酒也过得很开心”（22.6%）、“不喜欢酒的味道”（21.6%）。

至于“喝酒派”，他们喜欢的酒类主要是“烧酒嗨棒、沙瓦”（59.5%）、“啤酒”（43.5%）、“红酒”（27.4%）。针对所谓“一起喝酒能促进职场人际关系和沟通”的“酒桌交际（Nominication）”效果，持肯定和否定意见的比例是4比6，否定派占了上风。

