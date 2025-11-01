四成母亲遭遇过孩子“抵触上学”问题

日本信息库

“啊，暑假结束了……”——想必有许多小学生这时都会感到郁闷。在小孩子们的世界里，也有好恶选择、地位高低、拉帮结派等各种麻烦事儿。一份调查显示，大约四成受访母亲都遭遇过孩子不愿去上学的场景。

咨询顾问企业Dragon教育革命（东京都涩谷区）于8月8日至12日针对682名家有小学生的母亲（20到59岁）实施的调查显示，37.8%的受访者表示“孩子有过不愿去上学的言行”。

面对孩子抵触上学的问题，31.0%的受访母亲表示“非常烦恼”，45.0%表示“有些烦恼”，合计超过四分之三的受访母亲都苦于应对。

关于母亲认为孩子“不愿上学的理由”，选择“和朋友的关系”的受访者最多，占比为36.8%，其次是“学习问题”（34.5%）、“身心不适”（28.3%）。

当被问及如何应对这种情况时，选择“尽量劝说孩子上学”的受访者最多，占比为35.3%，其次是“让本人自行决定是否上学”（23.2%）、“劝说但不勉强，允许孩子请假休息”（19.8%）。“坚决要求孩子上学”的属于少数派，只占6.2%，。

41.1%的受访母亲担心“如果坚持让孩子上学，可能会影响心理健康”，而39.9%又害怕“不去上学状态会拖延下去”。对于母亲而言，暑假结束也是一件头疼的事情。

