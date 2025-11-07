日本人平均身高比100年前提高10厘米

日本信息库

相较一个世纪前，日本人无论男女，平均身高都提高了近10厘米。

文部科学省实施的学校保健统计记录了自1900年以来中小学生每年（1940年到1947年无记录）的平均身高和体重。1926年，17岁男性的平均身高为160.6厘米，女性为150.3厘米，2024年分别为170.8厘米和158.0厘米，分别提高了10.2厘米和7.7厘米。

1926年17岁男性的平均体重为52.5公斤，2024年为62.2公斤，女性分别为48.0公斤和52.5公斤。男女分别增加了9.7公斤和4.5公斤。

顺便一提，1900年日本17岁男性的平均身高和体重分别为157.9厘米和50.0公斤，女性分别为147.0厘米和47.0公斤。

从该统计数据中可以明显看出，第二次世界大战之后日本出现了食物短缺。1948年17岁男性的平均身高为160.6厘米，体重为51.7公斤，较1939年下降了1.9厘米和2.2公斤。

战后日本国民身高和体重等体格的增强趋势持续到了1995年前后，最近30年间没有明显变化。

肥胖者少于其他国家

日本厚生劳动省实施的《国民健康与营养调查（2023年）》显示，20岁以上肥胖（BMI25以上）男性的比例为31.5%，女性为21.1%。随着年纪增长，该比例逐渐上升，60到69岁的男性和女性分别为35%和25%。

另一方面，从国际上看，日本属于肥胖者较少的国家。英国某医学杂志2017年刊登的研究报告显示，人口超过一亿人的国家中，美国、墨西哥、俄罗斯、巴西、埃及等国的肥胖率较高。日本男性处于中位水平，女性处于低位水平，男女肥胖者的比例均低于中国。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。