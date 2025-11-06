2024年日本鞋类出口额创新高

日本信息库

2024年日本全国鞋类出口额27亿日元，作为主要产地的近畿圈出口额达18亿日元，均创历史新高。

单价亦创新高

大阪海关针对有可比数据的2013年以来的情况进行分析后公布了相关数据。2024年全国出口额是2013年的大约2.1倍，近畿圈大约是2013年的3倍。全国出口量是2013年的90%，近畿圈大约是2013年的1.2倍。

观察奈良和兵库等主要产地所在的近畿圈的出口情况可以发现，合成纤维和棉制鞋类占了多数，两者合计数量占到85%，合计金额占到71%。脚踝处压缩力最强，顺着小腿向上压缩力逐渐减弱，以促进血液循环的“分段压缩鞋”数量上仅占9%，但金额占到21%。据说这种鞋可以减轻脚部浮肿和疲劳。

从出口单价（一双鞋的出口金额）看，全国平均为892日元，近畿圈为725日元，均创历史新高。2013年到2024年的12年间，分别上涨了大约1.4倍。

大阪海关相关人士表示，出口单价的上升主要是因为附加了独特功能的鞋类出口规模扩大，其中包括使用了特殊丝线和材料的分段压缩鞋、运动及锻炼等特定用途鞋。

