日本无酒精饮料市场规模持续扩大

日本的无酒精饮料市场规模正在不断扩大。似乎其并非不能喝酒情况下的替代品，而是“因为想喝而喝”的人越来越多。

市场规模扩大至10年前的1.6倍

三得利的推算数据显示，2024年无酒精饮料市场规模达到4584万箱，同比增加11%，是10年前的1.6倍。预计2025年将进一步扩大至4730万箱。

“注重健康”“适口性好”

三得利在今年6月针对住在东京都、埼玉县、千叶县和神奈川县的3万名20到69岁民众实施的问卷调查显示，9278人表示“最近一年内喝过无酒精饮料”。其中，49.1%的饮用频率“每月超过一天”，28.4%“每周超过一天”。

针对“每月超过一天”的4553人询问理由时，选择最多的两项是“注重健康”（24.8%）和“适口性好”（24.5%）。选择“不用担心第二天早上”（16.4%）和“想开车”（15.8%）等“本来想喝酒，但作为替代（才喝无酒精饮料）”这类理由的人相对较少。

“每月超过一天”的人中，51.3%表示“今后可能饮用量会增加”，45.6%表示“饮用机会可能会增多”，似乎无酒精饮料市场规模还会进一步扩大。

