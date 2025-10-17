无自住房老年人，或沦落为住宅难民

日本信息库

过了65岁的人若打算根据自身就业情况和家庭成员的变化而搬家时，常会遭遇“拒绝入住”的现实。由于房东担心“老年人孤独死去导致房子变成凶宅”等问题，即使他们有收入并且存款充足，也经常会被拒之门外。

面向老年人提供服务的房产中介企业R65不动产（东京都港区）7月针对有过找房经历的65岁以上老年人实施的网络问卷调查显示，包括“很困难”和“有点困难”在内，在找房过程中遇到困难的受访者合计比例达到42.8%，其中30.4%曾因年龄问题被房产公司拒绝。

关于找房子的原因（多选），选择“想换成更合适自己的房型”的受访者最多，占比为36.2%，其次是“想换房租更便宜的房子”（23.6%）。对于上班族来说，“65岁”是一个转折点，由于就业形式的改变和工资水平的下降，进入这个时期，他们会缩小生活空间和生活开支，但现实情况是年龄似乎会成为找房子的一个障碍。

关于找房过程中感到不满的问题，选择“备选房较少”的受访者最多，占比为52.8%，其次是“经济负担（初期费用等）比通常情况要大”（31.3%）、“介绍不符合条件的房屋”（17.3%）。

