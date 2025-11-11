日本信息库

本文梳理了截至2025年9月6日的皇室成员构成和16人的生日、徽印等信息。

日本皇室由天皇、皇后，以及皇族成员共计16人构成。

上皇和上皇后夫妇的孙辈（下图右列）有三人，分别是德仁天皇和皇后的长女爱子、秋筱宫夫妇次女佳子和悠仁。2024年9月成年的悠仁年纪最小。

皇位继承顺位方面，作为皇储的秋筱宫排在第一位，悠仁排在第二位，上皇的弟弟常陆宫（89岁）排在第三位。

上皇

名：明仁

生日：1933年12月23日 91岁

徽印：荣 花草繁茂样

2019年4月30日退位

上皇后

名：美智子

生日：1934年10月20日 90岁

徽印：白桦（纪念与上皇相遇于轻井泽）

天皇

名：德仁

生日：1960年2月23日 65岁

徽印：梓

联合国“水与卫生顾问委员会”名誉主席

皇后

名：雅子

生日：1963年12月9日 61岁

徽印：滨茄子（日本玫瑰）

日本红十字会名誉主席

爱子

生日：2001年12月1日 23岁

徽印：五箭杜鹃（寄托着“希望孩子拥有纯白花朵般纯真心灵”的美好祝愿）

日本红十字会全职委托职员

皇储秋筱宫

名：文仁

生日：1965年11月30日 59岁

徽印：日本铁杉（松科常绿针叶木）

山阶鸟类研究所总裁/日本动物园水族馆协会总裁

秋筱宫妃纪子

生日：1966年9月11日 58岁

徽印：山鸢尾

结核预防会会长/恩赐财团母子爱育会会长

佳子

生日：1994年12月29日 30岁

徽印：右纳（“黄槿”的冲绳地区方言名称）

悠仁

生日：2006年9月6日 19岁

徽印：日本金松（日本原生常绿乔木，寄托着“希望孩子茁壮成长”的美好祝愿）

筑波大学 1年级

常陆宫

名：正仁

生日：1935年11月28日 89岁

徽印：乌心石（木兰科含笑属的一种常绿大乔木）

日本鸟类保护联盟总裁/发明协会总裁

常陆宫妃华子

生日：1940年7月19日 85歳

徽印：石楠花

日本插花艺术协会名誉总裁/日本动物福祉协会名誉总裁

宽仁亲王妃信子

生日：1955年4月9日 70岁

徽印：花桃

东京慈惠会总裁/日本蔷薇会名誉总裁

彬子

生日：1981年12月20日 43岁

徽印：雪

哲学博士（牛津大学）/京都产业大学日本文化研究所研究员/土耳其协会总裁

瑶子

生日：1983年10月25日 41岁

徽印：星

国际通用设计协议会总裁

高圆宫妃久子

生日：1953年7月10日 72岁

徽印：扇

日本滑草协会总裁/日本业余管弦乐团联盟总裁

承子

生日：1986年3月8日 39岁

徽印：胡枝子

供职于日本联合国儿童基金协会/日本射箭联盟名誉总裁/日本壁球协会名誉总裁

