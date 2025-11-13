西式墓碑在日本受到欢迎

日本信息库

一份针对今春购入了墓地的民众实施的问卷调查显示，整体上50%的受访者同时新购了墓地和墓碑，而且简约的西式墓碑越来越受到欢迎。

西式墓碑人气上升

由全国大约150家石材店组建的“一般社团法人 全国优良石材店之会”（东京）2025年3至5约通过线上方式实施了此项调查，收到818份有效回答。

受访者中，有51.0%的人同时新购了墓地和墓碑，46.1%的人则在原有墓地内新立了墓碑。除新购和原有外，另有2.9%的人在自家空地等场所修建了坟墓。



左边时日式墓碑，右边是西式墓碑。均为电脑绘制图（图片：全国优良石材店之会）

在墓碑形状方面，选择“简约西式”的受访者最多，较2016年增加9.4个百分点至51.6%。“传统日式”较2016年减少9.7个百分点至28.5%。从地区倾向来看，东日本地区选择西式的人增多，西日本地区选择日式的人增多。

若不计入墓地购置费用，单看墓碑的购买价格，那么受访者中选择“150万日元到200万日元”的人最多，占比为20.3%；其次是“200万日元到300万日元”（18.7%）。墓碑平均购买价格为169.5万日元，同比下降了1.5万日元。最近四年一直保持在170万日元左右。

