无妻无友的“熟年”单身汉之三大忧虑

近日一份调查显示，七成单身熟年（指45到65岁人群）男性担心将来的生活。“无人依靠”的孤独状况成为一个突出问题。

对“健康”“晚年财力”“护理”感到担忧

市场营销企业G-PLAN（东京都品川区）8月针对公司运营的积分网站会员中1763名50岁以上单身男性（含妻子去世或离婚）实施了一次问卷调查。就将来的生活，共计有1212人表示“非常”或“有些”担忧，大约占到整体的70%。

关于感到担忧的具体内容，选择“健康”的人最多（1197人），其次是“晚年财力”（966人）、“护理”（693人）。

人们对健康问题直接导致的经济窘困也抱有强烈的忧虑，进而担心因此无法接受医疗和护理服务。有些人坦言“如果得了阿尔茨海默病，没人照顾自己”“担心自己会卧床不起”。

关于晚年财力问题，选择“不知道需要多少钱”的人最多（587人）。尽管也有一定数量的人平时会进行诸如储蓄、股票投资等理财，但整体上超过四分之一的人（467人）表示“平时没有特意做什么”。关于护理问题，不少受访者表达了“缺乏准备”“无人依靠”“缺乏知识”等多重担忧。

尤为严重的是，近六成受访者（1008人）表示“缺乏可以商量烦心事或倾诉真实想法的对象”，凸显出老年人面临着孤立无援的高度风险。

