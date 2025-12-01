日本百岁老人有多少？

日本信息库

1963年，日本全国共有百岁老人153人，1981年突破1000人，1998年突破1万人，现在已逼近10万人。如今，人生百年已带有了现实意味。

截至2025年9月1日的居民基本台账显示，日本百岁老人人数同比增加4644人至99763人，连续55年增加。这其中绝大部分是女性，占比高达88.0%。1973年诺贝尔物理学奖得主江崎玲於奈也在今年3月加入了百岁老人行列。

现在日本国内最长寿女性是贺川滋子（114岁，奈良县大和郡山市），最长寿男性是水野清隆（111岁，静冈县磐田市）。

1963年制定《老人福祉法》时，日本共有百岁老人153人，1981年超过了1000人，1998年突破1万人，之后也一直呈单边增长之势。

从都道府县来看，每10万人口中百岁老人最多的是岛根县（168.69人），最少的是埼玉县（48.50人），两者相差近3.5倍。总体上看，百岁老人人数呈现西高东低的倾向，尤其是关东的城市地区，百岁老人的占比较低。

每10万人口中百岁老人人口

较多的县

岛根县 168.69 高知县 157.16 鸟取县 144.63 鹿儿岛县 136.49 长野县 133.92

较少的县

埼玉县 48.50 爱知县 53.00 大阪府 55.44 千叶县 57.27 东京都 57.48

编辑部依据厚生劳动省公开数据制作

