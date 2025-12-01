日本百岁老人有多少？健康与医疗 生活
1963年，日本全国共有百岁老人153人，1981年突破1000人，1998年突破1万人，现在已逼近10万人。如今，人生百年已带有了现实意味。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
截至2025年9月1日的居民基本台账显示，日本百岁老人人数同比增加4644人至99763人，连续55年增加。这其中绝大部分是女性，占比高达88.0%。1973年诺贝尔物理学奖得主江崎玲於奈也在今年3月加入了百岁老人行列。
现在日本国内最长寿女性是贺川滋子（114岁，奈良县大和郡山市），最长寿男性是水野清隆（111岁，静冈县磐田市）。
1963年制定《老人福祉法》时，日本共有百岁老人153人，1981年超过了1000人，1998年突破1万人，之后也一直呈单边增长之势。
从都道府县来看，每10万人口中百岁老人最多的是岛根县（168.69人），最少的是埼玉县（48.50人），两者相差近3.5倍。总体上看，百岁老人人数呈现西高东低的倾向，尤其是关东的城市地区，百岁老人的占比较低。
每10万人口中百岁老人人口
较多的县
|岛根县
|168.69
|高知县
|157.16
|鸟取县
|144.63
|鹿儿岛县
|136.49
|长野县
|133.92
较少的县
|埼玉县
|48.50
|爱知县
|53.00
|大阪府
|55.44
|千叶县
|57.27
|东京都
|57.48
编辑部依据厚生劳动省公开数据制作
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。